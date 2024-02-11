Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловік

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома, – заявив очільник ОВА.
Нікопольські громади тричі обстрілювали з важкої артилерії. Дісталося Мирівській та Марганецькій громаді.
Пошкоджено два приватні будинки та газопровід. Люди не постраждали.
Вчора ми повідомляли про те, що ворог цілив по Нікопольщині дронами-камікадзе.
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