Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловік

Сьогодні вночі ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома, – заявив очільник ОВА.

Нікопольські громади тричі обстрілювали з важкої артилерії. Дісталося Мирівській та Марганецькій громаді.

Пошкоджено два приватні будинки та газопровід. Люди не постраждали.

Вчора ми повідомляли про те, що ворог цілив по Нікопольщині дронами-камікадзе.

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