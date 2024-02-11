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Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловік

Сьогодні 08:52
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Сьогодні вночі ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Новости Днепра про Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловік

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома, – заявив очільник ОВА.

Нікопольські громади тричі обстрілювали з важкої артилерії. Дісталося Мирівській та Марганецькій громаді.

Пошкоджено два приватні будинки та газопровід. Люди не постраждали. 

Вчора ми повідомляли про те, що ворог цілив по Нікопольщині дронами-камікадзе.

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Новости Днепра про Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Нічний обстріл Дніпропетровщини: травми отримав 39-річний чоловікРусский

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