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Нічна атака на Дніпропетровщину: що відомо на ранок 6 липня

Сьогодні 09:00
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Сьогоднішня ніч була тривожною для всіє Дніпропетровської області. Повітряні сили повідомляли про запуск ворожих безпілотників і ракет.

Новости Днепра про Нічна атака на Дніпропетровщину: що відомо на ранок 6 липня

Наразі відомо, що один безпілотник було збито нашими славетними ППО. Проте не обійшлося без руйнувань у Нікопольському районі, повідомляє голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, лінія електропередач.

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Новости Днепра про Нічна атака на Дніпропетровщину: що відомо на ранок 6 липняУкраїнська Новости Днепра про Нічна атака на Дніпропетровщину: що відомо на ранок 6 липняРусский

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