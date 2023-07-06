Нічна атака на Дніпропетровщину: що відомо на ранок 6 липня

Наразі відомо, що один безпілотник було збито нашими славетними ППО. Проте не обійшлося без руйнувань у Нікопольському районі, повідомляє голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, лінія електропередач.
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