Ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак

В Нікополі понівечено майже півтора десятка п‘ятиповерхівок і один приватний будинок, легкові авто, дитсадок, аптеку, банк та перукарню.
В Марганецькій громаді зачепило електромережі, 10 тисяч родин лишилися без світла. Через ворожий обстріл було знеструмлено насосну станцію, близько 40 тисяч абонентів залишились без водопостачання. Наразі енергопостачання відновлено, проблему з водою майже вирішено.
В небі над областю вночі наші захисники збили три ворожі дрони-камікадзе.
В інших районах області все спокійно, ніч минула без надзвичайних ситуацій. Показники радіаційного фону на Дніпропетровщині – в нормі.
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