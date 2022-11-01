Ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак

Під ударом була Нікопольщина. Російські окупанти гатили по двом громадам з важкої артилерії і «Градів». Люди неушкоджені.

В Нікополі понівечено майже півтора десятка п‘ятиповерхівок і один приватний будинок, легкові авто, дитсадок, аптеку, банк та перукарню.

В Марганецькій громаді зачепило електромережі, 10 тисяч родин лишилися без світла. Через ворожий обстріл було знеструмлено насосну станцію, близько 40 тисяч абонентів залишились без водопостачання. Наразі енергопостачання відновлено, проблему з водою майже вирішено.

В небі над областю вночі наші захисники збили три ворожі дрони-камікадзе.

В інших районах області все спокійно, ніч минула без надзвичайних ситуацій. Показники радіаційного фону на Дніпропетровщині – в нормі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: