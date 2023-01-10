Ні тепло, ні холодно, ні мокро: де у Дніпрі немає води та тепла вечері 10 січня

У Дніпрі ввечері 10 січня через екстрені відключення світла мешканці будинків на частині вулиць залишаються без води та опалення.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Без електрики залишаються три котельні у Центральному районі. Через це опалення відсутнє у 37 будинках на наступних вулицях та проспекті:

Без опалення житлові будинки, що знаходяться на:

пр. А. Поля,

вул. Полєтаєва,

вул. Новосільна.

На резервному введенні працює котельня, яка подає тепло до 139 житлових будинків. Тиску недостатньо щоб обігріти всі будинки на проспектах та вулиці:

пр. Поля,

пр. Б. Хмельницького,

вул. Л. Стромцова.

Подачу тепла відновлять після відновлення електропостачання.

Районні котельні комунального підприємства «Теплоенерго» у роботі. Через приватні енергокомпанії залишаються відключені об’єкти на наступних вулицях:

котельня на вул. Артеківська та Аржанова;

ТРП на вул. М. Олексієнко;

Кот. на вул. Пастера, пл. Мостова, пр. Д. Яворницького;

Кот. на вул. вул. Староказацька, В. Чапленка, вул. Кн. Ольги;

Кот. на вул. Полонській-Василенко;

Кот. на вул. Св. Хороброго, Троїцька, Воскресенська;

Кот. на вул. Соснова, Поточна;

Кот. на вул. Набережна Січеславська;

Кот. та ТРП на вул. Шнеєрсона, ТРП по вул. Антоновича;

Кот. на вул. Грушевського, Вознесенська, С. Стрєльцов;

Кот. на вул. Орловська, Новоорловська, Мерзленко, Талаліхіна та ін. І. Мазепи;

Кот. на вул. Чечеловська, Гордієнко, Нестерова.

Подачу тепла відновлять після увімкнення світла. У КП “Коменергосервіс” усі об’єкти у роботі. Знеструмленими залишаються підвищуючі насосні станції (ПНР). Припинено подачу води за наступними адресами:

просп. Слобожанський, будинок. 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, будинок. 2-33;

просп. Петра Калнишевського, будинок. 1-72;

вул. Батумська, будинок. 8-64;

вул. Старочуватка, будинок. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, будинок. 1-36,

вул. Яскрава, будинок. 1-41;

вул. Дебальцівська, будинок. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, будинок. 7-13.

Водопостачання відновлять після відновлення електроенергії.

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