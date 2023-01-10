Сайт Дніпра Новини Ні тепло, ні холодно, ні мокро: де у Дніпрі немає води та тепла вечері 10 січня Ні тепло, ні холодно, ні мокро: де у Дніпрі немає води та тепла вечері 10 січня
У Дніпрі ввечері 10 січня через екстрені відключення світла мешканці будинків на частині вулиць залишаються без води та опалення.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Без електрики залишаються три котельні у Центральному районі. Через це опалення відсутнє у 37 будинках на наступних вулицях та проспекті:
Без опалення житлові будинки, що знаходяться на:
пр. А. Поля, вул. Полєтаєва, вул. Новосільна.
На резервному введенні працює котельня, яка подає тепло до 139 житлових будинків. Тиску недостатньо щоб обігріти всі будинки на проспектах та вулиці:
пр. Поля, пр. Б. Хмельницького, вул. Л. Стромцова.
Подачу тепла відновлять після відновлення електропостачання.
Районні котельні комунального підприємства «Теплоенерго» у роботі. Через приватні енергокомпанії залишаються відключені об’єкти на наступних вулицях:
котельня на вул. Артеківська та Аржанова; ТРП на вул. М. Олексієнко; Кот. на вул. Пастера, пл. Мостова, пр. Д. Яворницького; Кот. на вул. вул. Староказацька, В. Чапленка, вул. Кн. Ольги; Кот. на вул. Полонській-Василенко; Кот. на вул. Св. Хороброго, Троїцька, Воскресенська; Кот. на вул. Соснова, Поточна; Кот. на вул. Набережна Січеславська; Кот. та ТРП на вул. Шнеєрсона, ТРП по вул. Антоновича; Кот. на вул. Грушевського, Вознесенська, С. Стрєльцов; Кот. на вул. Орловська, Новоорловська, Мерзленко, Талаліхіна та ін. І. Мазепи; Кот. на вул. Чечеловська, Гордієнко, Нестерова.
Подачу тепла відновлять після увімкнення світла. У КП “Коменергосервіс” усі об’єкти у роботі. Знеструмленими залишаються підвищуючі насосні станції (ПНР). Припинено подачу води за наступними адресами:
просп. Слобожанський, будинок. 40-90; вул. Богдана Хмельницького, будинок. 2-33; просп. Петра Калнишевського, будинок. 1-72; вул. Батумська, будинок. 8-64; вул. Старочуватка, будинок. 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, будинок. 1-36, вул. Яскрава, будинок. 1-41; вул. Дебальцівська, будинок. 21, 23, 28, 29, вул. Осіння, будинок. 7-13.
Водопостачання відновлять після відновлення електроенергії.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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