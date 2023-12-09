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На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала літня жінка

Сьогодні 11:51
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У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала літня жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло всередині житлового будинку.

Домашні речі горіли на території 12 кв. м. 

У вогні постраждала літня жінка, 1949 року народження.

Працівники екстренної допомоги направили її до лікарні до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

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