На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала літня жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місці рятувальники встановили, що займання виникло всередині житлового будинку.
Домашні речі горіли на території 12 кв. м.
У вогні постраждала літня жінка, 1949 року народження.
Працівники екстренної допомоги направили її до лікарні до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
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