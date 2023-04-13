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Незвичайна рятувальна операція: на Хмельничиині з фонтану витягнули бобра

Сьогодні 22:00
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Незвичайну рятувальну операцію провели поблизу Хмельницької АЕС.

Новости Днепра про Незвичайна рятувальна операція: на Хмельничиині з фонтану витягнули бобра

Про це повідомляють у ГУ ДСНС Хмельницької області.
 
Бобер потрапив до декоративного фонтану в сквері біля ХАЕС. Самостійно тваринка не змогла вибратися, тому працівникам Хмельницької АЕС довелося викликати рятувальників.
 
За словами рятувальників, вони не вперше повертають до дикої природи бобрів.
 
Цього разу також налякану тварину вдалося піймати та випустити на волю.

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Новости Днепра про Незвичайна рятувальна операція: на Хмельничиині з фонтану витягнули бобраУкраїнська

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