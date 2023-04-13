Незвичайна рятувальна операція: на Хмельничиині з фонтану витягнули бобра

Незвичайну рятувальну операцію провели поблизу Хмельницької АЕС.

Бобер потрапив до декоративного фонтану в сквері біля ХАЕС. Самостійно тваринка не змогла вибратися, тому працівникам Хмельницької АЕС довелося викликати рятувальників.

За словами рятувальників, вони не вперше повертають до дикої природи бобрів.

Цього разу також налякану тварину вдалося піймати та випустити на волю.

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