Незвичайна історія сучасного ЖК у центрі міста: тут працювали скарбники, ревізори та тримали гроші

Сьогоднішні дорогі ЖК у Дніпрі цілком можуть виявитися старовинними прибутковими будинками, які пережили реконструкцію. Вони мають свою довгу та незвичайну історію.

Журналісти dnepr.info дізналися історію одного з ЖК у Дніпрі.

На розі вулиць Старокозацької та Короленка стоїть старовинний особняк на майже 5 поверхів. Цей цегляний будинок був збудований у 1902 році, вважався прибутковим і належав місцевому підприємцю Тайцліну.

Тайцлін здавав у будинку квартири в оренду. Тут були апартаменти на кілька кімнат, мешканці могли користуватись водопроводом, опаленням, а для проживання прислуги було окреме приміщення. Проживання у квартирах було не з дешевих. Тому орендувати житло тут могли лише такі ж підприємці, як і Тайцлін. Він сам мешкав у квартирі на верхньому поверсі.

Перший поверх був зроблений для оренди магазинами, але замість торгових точок тут була аптека. Частина приміщень на першому поверсі залишалася пустою, але не довго. Туди в’їхала Катеринославська Казенна палата. Вона займалася питаннями бюджету, джерелами доходів та видатків, землею, лісами, казенними підприємствами, контролювала приватну торгівлю та промисловість. У її підпорядкуванні знаходилися повітові казначейства, що займаються прийомом та зберіганням грошових зборів, а також податків та видачею чиновникам грошових сум за розпорядженням влади.

На першому поверсі засідали податкові інспектори та ревізори, які контролюють діяльність інспекторів.

У будівлі прибуткового будинку казенна палата пропрацювала до 1919 року і була ліквідована. Замість неї з’явився губфінвідділ.

Будівля була виконана з катеринославської пластичної цегли, рясно декорована ліпниною. Спочатку будинок був висотою в 3,5 поверхи. Додатковий поверх додався у 1990-х роках, у процесі реконструкції. З часів Катеринослава в будинку збереглася ажурна огорожа сходів та мозаїчна підлога на сходовому майданчику.

Наприкінці 1990-х років будівля пережила реконструкцію і з прибуткового будинку перетворилася на ЖК Первозванівський.

У нього з’явилось кілька додаткових поверхів. Квартири тут, як і були, залишилися більшими та дорогими. Так, наприклад, купити 4-х кімнатне житло в цьому будинку коштуватиме 295 тис дол. У квартирі 262 кв м загальної площі та два рівні.

фото: блог А. Костюка

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