Незвичайна історія гімназії Тіблен у Дніпрі: тут навчався відомий український олігарх

На вулиці Староказацькій ось уже понад 120 років одна з будівель не змінює свого призначення. Збудована в 1900-му році будівля була одразу ж передана в оренду мешканці міста Надії Тіблен. Усю себе вона присвячувала освітній справі і навіть мешкала в окремому флігелі у дворі гімназії. Сама гімназія являла собою велику 3-поверхову будівлю з 9 класами.

Журналісти dnepr.info дізналися історію однієї із найстаріших гімназій Дніпра.

Перший жіночий навчальний заклад з’явився у місті 1865 року – це була Маріїнська жіноча гімназія. Після цього відкрилося кілька чоловічих гімназій, реальних училищ. Разом із державними установами освіти у Катеринославі відкривалися й приватні. Однією з найпопулярніших жіночих гімназій на початку минулого століття була приватна гімназія Тіблен.

Розрахована вона була майже на 400 осіб. Учні вивчали історію, географію, математику, фізику, космографію, мистецтво, кілька мов, навчали правила етикету, займалися гімнастикою та рукоділлям. Вчитися потрібно було 8 класів.

Після 1917 року гімназія на якийсь час припинила своє існування, а замість неї в будівлі розмістився «Будинок робітничих підлітків», пізніше тут працювала школа №38.

Під час Другої світової війни школа була виселена з будівлі, але вже 1954 року з’явилася в ній знову, щоправда, під іншим номером №21.

У цій школі навчалися олігарх Ігор Коломойський, бізнесмен Геннадій Корбан, футболіст зі складу Дніпра 1990-х Геннадій Мороз, художниця та перформансер Олена Загребельна.

фото: Н. Бусигіна, О. Волок

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