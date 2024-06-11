Незвичайна історія будинку з колонами в центрі Дніпра: житло для партпрацівників та магазин меблів

Великий п'ятиповерховий будинок на вулиці Короленка був збудований у 1937 році і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його фасад прикрашений ліпниною, верхній поверх начебто стоїть на колонах, розташованих на третьому поверсі. Будинок виконаний у стилі радянського неокласицизму.

Журналісти dnepr.info дізналися незвичайну історію будинку на вулиці Короленка.

Будівлю було зведено практично перед Другою світовою війною. Планувалося, що житимуть тут партійні діячі. У квартирах на кілька кімнат зробили високі стелі, великі вікна, що виходять на центральну вулицю міста і просторі балкони. На перших поверхах будинку розмістилося кілька магазинів та ательє. Вхід із будівлі зробили з двору.

Під час війни будинок постраждав лише частково і його швидко відновили. Заселили люду партійних працівників та керівників різних підприємств міста. Згодом частина власників квартир змінилася.

У 1960-х роках тут відкрився великий меблевий магазин, але меблі тут могли собі дозволити купити не багато. Різні стіни та м’які гарнітури були дорогі. А ось ательє, що працювало в цьому будинку, навпаки – користувалося попитом. Тут можна було замовити пошиття сукні з гарної тканини – вона завжди була на відміну від інших майстерень з пошиття одягу, де часто хорошу тканину потрібно було приносити з собою. Однак пізніше ательє переїхало до новозбудованого Будинку побуту по сусідству.

Подейкували, що на початку 2000-х у цьому будинку мешкав директор парку Глоби Борис Дєдов і вечорами годував бездомних собак у дворі будівлі – зі свого балкона кидав їм шматки ковбаси.

Після відновлення будівлі в середині 1940-х років його не реставрували. Потроху блиснув фасад, але при капітальному ремонті вулиці Короленка п’ятиповерхівку також упорядкували.

Сьогодні купити трикімнатну квартиру в цьому будинку коштуватиме 3,5 млн грн. За ці гроші покупець отримає 75 кв. м загальної площі з кухнею на 10 кв м.

фото: О. Волок, група «Рідний Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: