Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Невтішний прогноз: енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

Невтішний прогноз: енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

Сьогодні 09:30
просмотров

Українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень світла щонайменше до кінця березня.

Новости Днепра про Невтішний прогноз: енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

За його словами, сьогодні в Україні знову було застосовано і планові, і аварійні відключення світла. Таким чином електропостачання припинили для понад 953 тисяч клієнтів.

“Енергетики, незважаючи на погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня”, – зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що існує три головні сценарії розвитку подій у питанні відключення електроенергії. Перший сценарій – базовий – передбачає, що якщо нових атак на енергомережу не буде, то відключення будуть застосовувати скрізь, але вони стануть менш тривалими, оскільки “дефіцит потужності може бути розподілений по всій країні”.

За словами Коваленка, другий сценарій – позитивний.

“Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо достатньо електроенергії, тому зможемо відмовитися від відключень взагалі”, – деталізував виконавчий директор Yasno.

Він додав, що негативний сценарій буде у тому випадку, якщо мережу сильно пошкодять через атаки. Тоді застосують не тільки погодинні відключення, а й екстрені, при яких світла може не бути досить тривалий час.

“Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення”, – резюмував Коваленко.

Читайте також:

Новости Днепра про Невтішний прогноз: енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про Невтішний прогноз: енергетики розповіли, скільки ще триватимуть відключення світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заряджайте все: у Дніпрі та області сьогодні запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:02
    Заряджайте все: у Дніпрі та області сьогодні запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії

    Ворог продовжує тероризувати Україну, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.

    У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі сотні будинків залишилися без води: адреси

    У деяких районах Дніпра сьогодні 22 листопада відключили воду.

    Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, – Генштаб
    Сьогодні 09:00
    Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

    Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, а артилерія…

    У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак

    В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований…

    Наверх