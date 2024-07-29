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  • Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі

Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі

Сьогодні 22:01
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Неповнолітній житель Кам'янського хотів самотужки виїхати з країни.

Новости Днепра про Неповнолітній хлопець з Кам'янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі

Неповнолітнього хлопця, який збирався виїхати з України, без відома батьків, затримали в Одесі. Тепер його батько – працівник “Каметсталі” – буде вимушений сплатити штраф за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Про це йдеться у вироці суду.

Усе сталося 28 червня. Неповнолітній пішов з дому в місті Кам’янське, аби поїхати до Одеси. Надалі хлопець планував чкурнути за кордон.

Виїхати не вийшло, дитину повернули додому, а ось батька, як наслідок цієї пригоди, визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та оштрафували на 850 гривень. Також він повинен буде сплатити 605 грн судового збору.

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Новости Днепра про Неповнолітній хлопець з Кам'янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в ОдесіУкраїнська

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