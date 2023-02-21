Немає води та опалення: кому у Дніпрі цього вечора не пощастило

Так, зупинено районну котельню КП «Теплоенерго» по вул. Коробова. Комунальники шукають пориву тепломережі. Без тепла тимчасово залишилися 47 будинків, 2 школи та 2 дитячі садки.
Також через відсутність фази зупинено будинкові котельні КП «Теплоенерго» на вул. Січових Стрільців та вул. Бородінська. Без тепла перебувають мешканці 9 будинків. Проблему вже вирішують.
Аварійна бригада КП «Дніпропроводоканал» продовжує роботу щодо усунення пошкодження на водопроводі на вул. Набережна Заводська. Тому знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на ж/м Покровський, Червоний Камінь, Вітрило.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи по вул. Аксакова, 9. Через це припинено водопостачання вулиць:
Також тривають роботи на вул. Батумська, 54. Припинено водопостачання на просп. Петра Калнишевського, 15, вул. Осіння, 19.
Тривають аварійні роботи і на просп. Богдана Хмельницького, 170. Тому припинено водопостачання на просп. Богдана Хмельницького, 164-254 та у мешканців селища Братське.
Водопостачання за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.
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