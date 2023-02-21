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Немає води та опалення: кому у Дніпрі цього вечора не пощастило

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі ввечері 21 лютого у деяких будинках немає води та опалення.

Новости Днепра про Немає води та опалення: кому у Дніпрі цього вечора не пощастило

Так, зупинено районну котельню КП «Теплоенерго» по вул. Коробова. Комунальники шукають пориву тепломережі. Без тепла тимчасово залишилися 47 будинків, 2 школи та 2 дитячі садки.

Також через відсутність фази зупинено будинкові котельні КП «Теплоенерго» на вул. Січових Стрільців та вул. Бородінська. Без тепла перебувають мешканці 9 будинків. Проблему вже вирішують.

Аварійна бригада КП «Дніпропроводоканал» продовжує роботу щодо усунення пошкодження на водопроводі на вул. Набережна Заводська. Тому знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на ж/м Покровський, Червоний Камінь, Вітрило.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи по вул. Аксакова, 9. Через це припинено водопостачання вулиць:

  • Аксакова;
  • Міськдачі;
  • Радіо;
  • Піхоти Короля, 1-22;
  • просп. Гагаріна, 119-125.

Також тривають роботи на вул. Батумська, 54. Припинено водопостачання на просп. Петра Калнишевського, 15, вул. Осіння, 19.

Тривають аварійні роботи і на просп. Богдана Хмельницького, 170. Тому припинено водопостачання на просп. Богдана Хмельницького, 164-254 та у мешканців селища Братське.

Водопостачання за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

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