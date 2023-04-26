Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботи

У Дніпрі через аварійно-відновлювальні роботи припинено водопостачання ряду вулиць.

Через аварійні роботи на вул. Алана Шепарда, 9. Припинено водопостачання вулиць:

Криворізька,

Кедріна,

Титова,

Новокримська,

Академіка Янгеля,

Алана Шепарда,

Литовська,

Будівельників,

Юрія Савченка,

Надії Алексєєнко.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 завершені аварійні роботи на вул. Лешко-Попеля, 36. Відновлено подачу води в будинках № 30-36 на вул. Лешко-Попеля та на станції Лоцманська.

Також вже завершені роботи на перехресті вул. Янтарна та Калинова та відновлено водопостачання у мешканців таких вулиць: Таушева, Микитинська, Спартака, Дружня, Універсальна та у будинках № 1-59 по вул. Богомаза.

Крім того, відновлено роботу теплорозподільчого пункту та водопостачання на вул. Універсальна, 27-29, провулок Універсальний, 6, 7, 7А, вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44.

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: