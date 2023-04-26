Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботи

Через аварійні роботи на вул. Алана Шепарда, 9. Припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання відновлять до кінця дня.
Станом на 18:00 завершені аварійні роботи на вул. Лешко-Попеля, 36. Відновлено подачу води в будинках № 30-36 на вул. Лешко-Попеля та на станції Лоцманська.
Також вже завершені роботи на перехресті вул. Янтарна та Калинова та відновлено водопостачання у мешканців таких вулиць: Таушева, Микитинська, Спартака, Дружня, Універсальна та у будинках № 1-59 по вул. Богомаза.
Крім того, відновлено роботу теплорозподільчого пункту та водопостачання на вул. Універсальна, 27-29, провулок Універсальний, 6, 7, 7А, вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44.
Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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