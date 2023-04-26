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Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботи

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі через аварійно-відновлювальні роботи припинено водопостачання ряду вулиць.

Новости Днепра про Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботи

Через аварійні роботи на вул. Алана Шепарда, 9. Припинено водопостачання вулиць: 

  • Криворізька,
  • Кедріна,
  • Титова,
  • Новокримська,
  • Академіка Янгеля,
  • Алана Шепарда,
  • Литовська,
  • Будівельників,
  • Юрія Савченка,
  • Надії Алексєєнко.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Станом на 18:00 завершені аварійні роботи на вул. Лешко-Попеля, 36. Відновлено подачу води в будинках № 30-36 на вул. Лешко-Попеля та на станції Лоцманська. 

Також вже завершені роботи на перехресті вул. Янтарна та Калинова та відновлено водопостачання у мешканців таких вулиць: Таушева, Микитинська, Спартака, Дружня, Універсальна та у будинках № 1-59 по вул. Богомаза.

Крім того, відновлено роботу теплорозподільчого пункту та водопостачання на вул. Універсальна, 27-29, провулок Універсальний, 6, 7, 7А, вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44.

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. 

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботиУкраїнська Новости Днепра про Немає води: 26 квітня у Дніпрі тривають аварійні роботиРусский

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