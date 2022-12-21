Сайт Дніпра Новини Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання
Частина мешканців Дніпра 21 грудня тимчасово залишилася без водопостачання.
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За словами КП “Дніпроводоканал” зранку
зупинили низку ТРП. Сталося це через їх знеструмлення ДТЕК “Дніпровські електромережі”. Через це частина мешканців лівого берег без води. вул. Калинова, буд. 102-112, вул. Софії Ковалевської, буд. 71-81. вул. Березинська, буд. 23-27, вул. Марії Лисиченко, буд. 3-19, пров. Крушельницької, буд. 1-10, вул. Донецьке шосе, буд. 114-126. вул. Калинова, буд. 81-100, вул. Академіка Образцова, буд. 1-4, вул. Софії Ковалевської, буд. 67-74.
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
Без води сьогодні і деякі мешканці правого берегу. У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС по вулиці Гладкова, буд. 3 та ПНС по вулиці Пилипа Орлика. Через це без водопостачання:
просп. Богдана Хмельницького, буд. 133б, вул. Гладкова, буд. 3,5,7,7а. проспект Б.Хмельницького, 2,2а,4,4а, вул.П.Орлика,15,15а,17,17а.
Як тільки повернуть електропостачання – з’явиться вода.
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