Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання

Частина мешканців Дніпра 21 грудня тимчасово залишилася без водопостачання.

За словами КП “Дніпроводоканал” зранку зупинили низку ТРП. Сталося це через їх знеструмлення ДТЕК “Дніпровські електромережі”. Через це частина мешканців лівого берег без води.

вул. Калинова, буд. 102-112,

вул. Софії Ковалевської, буд. 71-81.

вул. Березинська, буд. 23-27,

вул. Марії Лисиченко, буд. 3-19,

пров. Крушельницької, буд. 1-10,

вул. Донецьке шосе, буд. 114-126.

вул. Калинова, буд. 81-100,

вул. Академіка Образцова, буд. 1-4,

вул. Софії Ковалевської, буд. 67-74.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Без води сьогодні і деякі мешканці правого берегу. У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС по вулиці Гладкова, буд. 3 та ПНС по вулиці Пилипа Орлика. Через це без водопостачання:

просп. Богдана Хмельницького, буд. 133б,

вул. Гладкова, буд. 3,5,7,7а.

проспект Б.Хмельницького, 2,2а,4,4а,

вул.П.Орлика,15,15а,17,17а.

Як тільки повернуть електропостачання – з’явиться вода.

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