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Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання

Сьогодні 11:57
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Частина мешканців Дніпра 21 грудня тимчасово залишилася без водопостачання.
Новости Днепра про Немає світла - немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання

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За словами КП “Дніпроводоканал” зранку зупинили низку ТРП. Сталося це через їх знеструмлення ДТЕК “Дніпровські електромережі”. Через це частина мешканців лівого берег без води.

  • вул. Калинова, буд. 102-112,
  • вул. Софії Ковалевської, буд. 71-81.
  • вул. Березинська, буд. 23-27,
  • вул. Марії Лисиченко, буд. 3-19,
  • пров. Крушельницької, буд. 1-10,
  • вул. Донецьке шосе, буд. 114-126.
  • вул. Калинова, буд. 81-100,
  • вул. Академіка Образцова, буд. 1-4,
  • вул. Софії Ковалевської, буд. 67-74.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Без води сьогодні і деякі мешканці правого берегу. У зв’язку з відключенням електроживлення ДТЕКом зупинено ПНС по вулиці Гладкова, буд. 3 та ПНС по вулиці Пилипа Орлика. Через це без водопостачання:

  • просп. Богдана Хмельницького, буд. 133б,
  • вул. Гладкова, буд. 3,5,7,7а.
  • проспект Б.Хмельницького, 2,2а,4,4а,
  • вул.П.Орлика,15,15а,17,17а.

Як тільки повернуть електропостачання – з’явиться вода.

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Новости Днепра про Немає світла - немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачанняУкраїнська

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