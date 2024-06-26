Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітей

У Кривому Розі на Дніпропетровщині від матері забрали двох дітей, які через недбале виховання мають проблеми зі здоров'ям.

Криворіжці повідомили соцслужбам, що у покинутому будинку живе матір з 6-річною донькою та 10-річним сином.

Завдяки небайдужим громадянам соцслужби врятували дітей від матері-п’янички. Родина жила у покинутому будинку в антисанітарних умовах у Центрально-Міському районі. Діти мали захворювання і жебрачили, пише Службу у справах дітей Центрально-Міського району.

На місце виклику прибули соцслужби і побачили, що малеча проживає у вкрай незадовільних умовах. Родина приїхала з міста Кам’янське Дніпропетровської області. Горе-мати зловживає алкогольними напоями, ніде не працює, постійного доходу не має, бродяжить та разом з дітьми жебракує.

У зв’язку з відсутністю повноцінного харчування діти мають затримку фізичного розвитку, хворіють на педикульоз. На тілі дітей виявлені рани, які з їх слів, були спричинені опіками.

Дітей забрали від матері і влаштували їх до закладу тимчасового перебування.

Наразі, за недбале ставлення до виконання батьківських обов’язків, на жінку можуть скласти адмінпротокол.