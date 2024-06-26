Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітей

Завдяки небайдужим громадянам соцслужби врятували дітей від матері-п’янички. Родина жила у покинутому будинку в антисанітарних умовах у Центрально-Міському районі. Діти мали захворювання і жебрачили, пише Службу у справах дітей Центрально-Міського району.
Криворіжці повідомили соцслужбам, що у покинутому будинку живе матір з 6-річною донькою та 10-річним сином.
На місце виклику прибули соцслужби і побачили, що малеча проживає у вкрай незадовільних умовах. Родина приїхала з міста Кам’янське Дніпропетровської області. Горе-мати зловживає алкогольними напоями, ніде не працює, постійного доходу не має, бродяжить та разом з дітьми жебракує.
У зв’язку з відсутністю повноцінного харчування діти мають затримку фізичного розвитку, хворіють на педикульоз. На тілі дітей виявлені рани, які з їх слів, були спричинені опіками.
Дітей забрали від матері і влаштували їх до закладу тимчасового перебування.
Наразі, за недбале ставлення до виконання батьківських обов’язків, на жінку можуть скласти адмінпротокол.
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