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  • Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітей

Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітей

Сьогодні 21:56
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині від матері забрали двох дітей, які через недбале виховання мають проблеми зі здоров'ям.

Новости Днепра про Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітей

Завдяки небайдужим громадянам соцслужби врятували дітей від матері-п’янички. Родина жила у покинутому будинку в антисанітарних умовах у Центрально-Міському районі. Діти мали захворювання і жебрачили, пише Службу у справах дітей Центрально-Міського району.

Криворіжці повідомили соцслужбам, що у покинутому будинку живе матір з 6-річною донькою та 10-річним сином.

На місце виклику прибули соцслужби і побачили, що малеча проживає у вкрай незадовільних умовах. Родина приїхала з міста Кам’янське Дніпропетровської області. Горе-мати зловживає алкогольними напоями, ніде не працює, постійного доходу не має, бродяжить та разом з дітьми жебракує.

У зв’язку з відсутністю повноцінного харчування діти мають затримку фізичного розвитку, хворіють на педикульоз. На тілі дітей виявлені рани, які з їх слів, були спричинені опіками.

Дітей забрали від матері і влаштували їх до закладу тимчасового перебування.

Наразі, за недбале ставлення до виконання батьківських обов’язків, на жінку можуть скласти адмінпротокол.

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Новости Днепра про Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітейУкраїнська Новости Днепра про Недоїдають та мають затримку розвитку: у Кривому Розі у горе-матері відібрали двох дітейРусский

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