Небо палає: на Дніпропетровщині помітили приголомшливий захід сонця (ВІДЕО)

Дуже гарно!

Сьогодні, 13 листопада, мешканці Дніпропетровської області могли спостерігати приголомшливий захід сонця.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах можна побачити небо, яке забарвилося в оранжево-червоні кольори. Також мешканці області розгледіли на відео птаха з величезними крилами. Інші зазначають, що небо ніби палає!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Італії прокинувся найвищий вулкан Європи: лавовий фонтан сягнув 4,5 км. Також читайте: в Україні вже почалася справжня зима: фото та відео.

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