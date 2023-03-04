Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєю

Крім того, дніпрянин облив все подвір’я на вулиці Краснопільській кров’ю тварин та закидав територію їхніми останками. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль марки Toyota Prado, на якому пересувався чоловік. В салоні іномарки патрульні знайшли газовий пістолет з явними ознаками переробки.
Озброєного містянина затримали для з’ясування всіх обставин його неадекватної поведінки.
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