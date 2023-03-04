Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєю

У Дніпрі до співробітників поліції звернулася місцева жителька, яка розповіла, що її неадекватний чоловік погрожує їй фізичною розправою.

Крім того, дніпрянин облив все подвір’я на вулиці Краснопільській кров’ю тварин та закидав територію їхніми останками. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль марки Toyota Prado, на якому пересувався чоловік. В салоні іномарки патрульні знайшли газовий пістолет з явними ознаками переробки.

Озброєного містянина затримали для з’ясування всіх обставин його неадекватної поведінки.

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