Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєю

Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєю

Сьогодні 20:14
просмотров

У Дніпрі до співробітників поліції звернулася місцева жителька, яка розповіла, що її неадекватний чоловік погрожує їй фізичною розправою.

Новости Днепра про Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєю

Крім того, дніпрянин облив все подвір’я на вулиці Краснопільській кров’ю тварин та закидав територію їхніми останками. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”. 

Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль марки Toyota Prado, на якому пересувався чоловік. В салоні іномарки патрульні знайшли газовий пістолет з явними ознаками переробки.

Озброєного містянина затримали для з’ясування всіх обставин його неадекватної поведінки.

Читайте також:

Новости Днепра про Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєюУкраїнська Новости Днепра про Неадекватний дніпрянин облив власне подвір’я кров’ю та погрожував дружині зброєюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:29
    На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар. Він "загубився"…

    Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

    Рівно 46 років тому, 4 березня 1977-го, у Румунії в…

    Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

    Останнім часом українці все частіше граються з нейромережею - програмують…

    Медведєв пригрозив Україні “салютом” із “Калібрів”: що так розлютило експрезидента Росії
    новини України
    Сьогодні 16:24
    Медведєв пригрозив Україні “салютом” із “Калібрів”: що так розлютило експрезидента Росії

    Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пообіцяв Україні влаштувати…

    Наверх