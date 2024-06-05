Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на офіційному сайті.
На Дніпропетровщині оголосили потенційно небезпечний рівень погодних умов, тому варто слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Сьогодні, 5 червня, майже весь день у Дніпрі та області йтиме дощ – грозу прогнозують з 00:00 до 23:59, вітер сягатиме 15-20 м/с, місцями можливий град з дев’ятої ранку до десятої вечора.
В связи с этим сегодня можно часто слышать гром – рекомендуем во время воздушных тревог следить за официальными сообщениями насчет атак врага.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі буде спекотно, але можливий дощ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі під час пожежі загинула людина.
Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.
Матеріали кримінального впровадження щодо "продажу" 2-річного хлопчика були направлені в…
Поліцейські Дніпропетровщини затримали 57-річного чоловіка, який налагодив бізнес з продажу…