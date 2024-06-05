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  • Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження

Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження

Сьогодні 08:21
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Майже в усіх областях України, включаючи Дніпропетровську, передбачається дощ, гроза та сильний вітер.

 

Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на офіційному сайті.

На Дніпропетровщині оголосили потенційно небезпечний рівень погодних умов, тому варто слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Сьогодні, 5 червня, майже весь день у Дніпрі та області йтиме дощ – грозу прогнозують з 00:00 до 23:59, вітер сягатиме 15-20 м/с, місцями можливий град з дев’ятої ранку до десятої вечора. 

В связи с этим сегодня можно часто слышать гром – рекомендуем во время воздушных тревог следить за официальными сообщениями насчет атак врага.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі буде спекотно, але можливий дощ.

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Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Не забудьте взяти парасольку: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередженняРусский

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