Не виходьте без парасольок: У Дніпрі оголосили штормове попередження

Жителів Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

У Дніпрі та області у найближчу годину очікується гроза, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорологіїї.

Негода прийде у найближчу годину та збережеться до кінця доби 12 вересня.

Оголошено I рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для людей та навколишнього середовища. У такому випадку рекомендується уважно слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладення погоди.

Українців закликають бути обережними на вулиці під час грози та не наближатися до високих дерев, ліній електропередач та металевих парканів.

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