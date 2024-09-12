Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не виходьте без парасольок: У Дніпрі оголосили штормове попередження

Сьогодні 17:05
просмотров

Жителів Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Новости Днепра про Не виходьте без парасольок: У Дніпрі оголосили штормове попередження

У Дніпрі та області у найближчу годину очікується гроза, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорологіїї. 

Негода прийде у найближчу годину та збережеться до кінця доби 12 вересня.

Оголошено I рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для людей та навколишнього середовища. У такому випадку рекомендується уважно слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладення погоди. 

Українців закликають бути обережними на вулиці під час грози та не наближатися до високих дерев, ліній електропередач та металевих парканів.

Читайте також:

Новости Днепра про Не виходьте без парасольок: У Дніпрі оголосили штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Не виходьте без парасольок: У Дніпрі оголосили штормове попередженняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядав
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    У центрі Дніпра був звіринець: хто там утримувався і як він виглядав

    В одній із шкіл Дніпра майже 50 років тому був…

    У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:44
    У Дніпрі шахраї продають фейкові абонементи на паркування

    Жителів Дніпра попереджають про фейкові оголошення на паркоматах.

    Бракує понад 300 водіїв: у Дніпрі запрошують жінок на безкоштовне навчання керування автобусом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:25
    Бракує понад 300 водіїв: у Дніпрі запрошують жінок на безкоштовне навчання керування автобусом

    Жительки Дніпра можуть безкоштовно навчитися керувати автобусом.

    У Дніпрі планують на місяць звузити тротуари та проїзну частину на вулиці Терещенківській
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    У Дніпрі планують на місяць звузити тротуари та проїзну частину на вулиці Терещенківській

    На вулиці Терещенківській проводитимуть роботи з будівництва кабельної лінії.

    Наверх