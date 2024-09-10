Не варто чіпати: у Дніпрі та області розкладатимуть принади з вакциною

На територіях у Дніпрі та області скоро почнуть розкидувати принади з вакциною проти сказу для диких тварин.
Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби.
Планується охопити територію площею 13898,46 кв. км, на якій буде розкладено 347461 принада із вакциною, – йдеться в публікації.
Процес проводитиметься наземним розподілом, тобто принади будуть розкладати вручну, однак із обов’язковим урахуванням усіх небезпечних факторів.
Невеличкі принади у вигляді брикетів мають запах м’ясо-кісткового борошна, всередині них зберігається вакцина. Спеціалісти зазначають, що вони безпечні для людей, тварин та навколишнього середовища, а при тривалому перебуванні в польових умовах вакцина залишається стабільною.
Шановні громадяни, просимо не чіпати знайдені приманки з вакциною, їх пізніше знайде лисиця, – зазначають у Держпродспоживслужбі.
Спосіб пероральної імунізації є єдиним дієвим способом профілактики диких тварин від сказу.
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