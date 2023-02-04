Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО)

У суботу, 4 лютого, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, біля театру опери та балету, сталася аварія.

Там автомобіль влетів у рекламний сітілайт, який був встановлений на тротуарі.

Передня частина авітвки суттєво постраждала, як і рекламна конструкція, в яку вона в’їхала. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Місце ДТП усипане склом. Правоохоронці встановлюють обставини й деталі аварії.

Тим часом у мережі розповсюдили кадри з місця подій.

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