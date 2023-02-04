Там автомобіль влетів у рекламний сітілайт, який був встановлений на тротуарі.
Передня частина авітвки суттєво постраждала, як і рекламна конструкція, в яку вона в’їхала. На щастя, обійшлося без людських жертв.
Місце ДТП усипане склом. Правоохоронці встановлюють обставини й деталі аварії.
Тим часом у мережі розповсюдили кадри з місця подій.
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