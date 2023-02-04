Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО)
просмотров
Сегодня 16:13

У суботу, 4 лютого, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, біля театру опери та балету, сталася аварія.

Новости Днепра про Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО)

Там автомобіль влетів у рекламний сітілайт, який був встановлений на тротуарі.

Передня частина авітвки суттєво постраждала, як і рекламна конструкція, в яку вона в’їхала. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Місце ДТП усипане склом. Правоохоронці встановлюють обставини й деталі аварії. 

Тим часом у мережі розповсюдили кадри з місця подій. 

Читайте також:

 

Новости Днепра про Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Не розминувся із сітілайтом: у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО)Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Дніпрі на Калиновій чоловік напідпитку заліз на дах та відмовився злізати (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:49
    У Дніпрі на Калиновій чоловік напідпитку заліз на дах та відмовився злізати (ВІДЕО)

    У Дніпрі на Калиновій п'яний чоловік заліз на дах триповерхового…

    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в чуже подвір’я: у нього вдома знайшли ще зброю
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:30
    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в чуже подвір’я: у нього вдома знайшли ще зброю

    4 лютого поліцейські Павлограда арештували місцевого жителя, який кинув гранату…

    Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковик
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:07
    Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковик

    У п'ятницю, 3 лютого, на автошляху М-30, поблизу села Булахівка…

    Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивство
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:46
    Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивство

    У суботу, 4 лютого, у Дніпрі по вулиці Бородянській сталося…