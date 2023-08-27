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  • Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинку

Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинку

Сьогодні 08:55
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Поліція Дніпра розшукує 14-річну Алісу Шаталюк, яка 24 серпня вийшла з дому в місті Підгородному в Дніпровському районі та до теперішнього часу не повернулась.

Новости Днепра про Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинку

Правоохоронці звернулися за допомогою в пошуках неповнолітньої дівчини, яка вже третій день не з’являється вдома та не виходить на зв’язок. 

Прикмети дівчини: зріст біля 155 см, худорлявої статури, світле волосся по плечі, каро-зелені очі.

Була одягнена: сукня «Аліса в країні чудес», чорно-білі кеди. При собі мала наплічник бузкового кольору, гітару у чорному чохлі.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Аліси, 2009 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102 або (096) 884 83 94.

Новости Днепра про Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинку

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Новости Днепра про Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Не повертається додому вже третій день: у Дніпрі та області розшукують 14-річну дівчинкуРусский

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