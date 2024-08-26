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Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

Сьогодні 08:23
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Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.

Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

Із 03:22 ночі 26 серпня на Дніпропетровщині лунає повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил в декількох регіонах України було зафіксовано рух ударних безпілотників. 

Станом на 08:15 триває масштабна повітряна тривога по всій Україні. В повітрі зафіксували 6 літаків Ту-22М3.

Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

О 08:15 у Дніпрі пролунали вибухи. Зберігається загроза атаки крилатими ракетами.

Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

У Верховній Раді України закликають українців перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликає не ігнорувати повітряну тривогу. 

Пам’ятаємо алгоритм дій: реагуємо на повітряну тривогу, зберігаємо спокій, слідкуємо за повідомленнями Повітряних Сил. Не залишайте укриттів до відбою. Нічого не знімаємо і не викладаємо. Вся інформація – лише з офіційних джерел, – йдеться у повідомленні Миколи Лукашука.

Не можна фіксувати на камеру та публікувати в інтернет наслідки ворожої атаки. Очікуємо на офіційну інформацію від Дніпропетровської ОВА. 

UPD: 08:27 – Повітряні Сили повідомляють про рух ракети у сторону Дніпра. 

Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

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Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухиУкраїнська

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