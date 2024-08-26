Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.

Із 03:22 ночі 26 серпня на Дніпропетровщині лунає повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил в декількох регіонах України було зафіксовано рух ударних безпілотників.

Станом на 08:15 триває масштабна повітряна тривога по всій Україні. В повітрі зафіксували 6 літаків Ту-22М3.

О 08:15 у Дніпрі пролунали вибухи. Зберігається загроза атаки крилатими ракетами.

У Верховній Раді України закликають українців перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

Пам’ятаємо алгоритм дій: реагуємо на повітряну тривогу, зберігаємо спокій, слідкуємо за повідомленнями Повітряних Сил. Не залишайте укриттів до відбою. Нічого не знімаємо і не викладаємо. Вся інформація – лише з офіційних джерел, – йдеться у повідомленні Миколи Лукашука.

Не можна фіксувати на камеру та публікувати в інтернет наслідки ворожої атаки. Очікуємо на офіційну інформацію від Дніпропетровської ОВА.

UPD: 08:27 – Повітряні Сили повідомляють про рух ракети у сторону Дніпра.

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