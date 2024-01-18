Не нагулялися: у Кривому Розі нетверезі хулігани пробралися в зачинене кафе

Нетверезі криворіжці намагалися пробратися до кафе “Автограф”, щоб “догуляти”. Однак продовженню вечірки завадили поліціянти охорони, які приїхали до закладу, почувши сигналізацію.
Як повідомили в управлінні поліції охорони Кривого Рогу, двох хуліганів, які вдерлися в кафе, затримали за декілька хвилин. Чоловіки були нетверезими й вирішили пробратися в закритий заклад посеред ночі. Аби зайти всередину, зловмисники пошкодили вхідні двері.
Наполегливих відвідувачів затримали охоронці та передали слідчо-оперативній групі, яка згодом приїхала до кафе.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині рецидивіст вкрав у бабусі сумку з продуктами та понад 7 тис. грн, а у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону та висіла на кондиціонері.
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