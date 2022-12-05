Не можуть знайти два тижні: на Криворіжжі до пошуків зниклих хлопчиків долучилися кінологи

На Дніпропетровщині з 19 листопада шукають двох неповнолітніх школярів.

Двох хлопчиків, які зникли в Кривому Розі досі не знайшли ні живими, ні мертвими. Пошуки школярів продовжуються уже два тижні.

Кінологічна група Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону “Антарєс” 3 грудня провела пошукову операцію в одному міст області. Як розповіла керівниця загону Лариса Борисенко, волонтери шукали двох зниклих хлопчиків.

Кінологи разом зі своїми помічниками працювали на території одного з міст. Оглянули закинуті будівлі, підвали, сміттєзвалища з будівельним сміттям.

Працювали в повному супроводі та під координацією поліції. За світовий день опрацьовані великі складні локації, вказані слідством. На локаціях пошуку діти не знайдені. Пошукові заходи – продовжуються, – розповіла Лариса Борисенко.

Ось так проходять пошуки:

Нагадаємо, що 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому 19 листопада та досі не повернулися.

Зазначається, що діти можуть бути у будь-якому місті України.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

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