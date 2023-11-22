Не Кисловодська, а Моршинська: у Дніпрі перейменували ще понад 70 вулиць, а одну із них – вдруге

У Дніпрі перейменували ще понад 70 вулиць та провулків.

Під час чергової сесії депутати міськради погодили перейменування ще 73 вулиць, назви яких мали дерусифікувати чи дерадянізувати.

Повний перелік нових топонімів виклали на сайті міськради. Що цікаво, одну вулицю перейменували вдруге. Мова йде про вулицю Кожем’яки, які раніше дали назву Подєбрадська, але цього разу змінили її на Кожум’яки. Зміни сталися на прохання місцевих мешканців.

Тож нові назви отримали:

вулиця Ангарська – вулиця Волоська;

вулиця Аксакова – вулиця Перша Дачна;

вулиця Ахматової – вулиця Віталія Білахіва;

вулиця Ачинська – вулиця Смілянська;

вулиця Берінга – вулиця Катерини Білокур;

провулок Берінга – провулок Білокурівський;

вулиця Брестська – вулиця Берестейська;

вулиця Верхоянська – вулиця Павла Козара;

вулиця Весніна – вулиця Перекопська;

провулок Весніна – провулок Перекопський;

провулок Весніна 1-й – провулок Джанкойський;

провулок Весніна 2-й – провулок Чонгарський;

провулок Весніна 3-й – провулок Сиваський;

вулиця Виноградова – вулиця Солдатська;

вулиця Волоколамська – вулиця Стефана Таранушенка;

вулиця Гаріна – вулиця Сокільська;

вулиця Гастелло – вулиця Чепурна;

вулиця Глазунова – вулиця Кафедральна;

вулиця Гомельська – вулиця Словацька;

вулиця Грибоєдова – вулиця Тростянецька;

вулиця Гродненька – вулиця Каунаська;

вулиця Далекосхідна – вулиця Гельсінська;

вулиця Дегтярьова – вулиця Караїмська;

вулиця Єнісейська – вулиця Оксани Мешко;

вулиця Єсеніна – вулиця Юрія Лисянського;

вулиця Желябова – вулиця Федора Вовка;

вулиця Жигулівська – вулиця Бугогардівська;

вулиця Залізноводська – вулиця Гадади;

вулиця Зої Космодем’янської – вулиця Ожинова;

вулиця Ільюшина – вулиця Осавулівська;

провулок Іртиський – провулок Слобідський;

вулиця Карбишева – вулиця Іловайська;

вулиця Кемеровська – вулиця Любецька;

вулиця Кисловодська – вулиця Моршинська;

вулиця Коломенська – вулиця Наталії Кобринської;

вулиця Космонавта Волкова – вулиця Леоніда Каденюка;

вулиця Лаврова – вулиця Коперника;

вулиця Ладозька – вулиця Никифора Авраменка;

вулиця Ленська – вулиця Самотканська;

вулиця Лужникова – вулиця Великий Луг;

вулиця Макаренка – вулиця Ігоря Ветрогонова;

вулиця Маковського – вулиця Скіфська;

провулок Маковського – провулок Скіфський;

вулиця Марійська – вулиця Маріїнська;

провулок Марійський – провулок Маріїнський;

вулиця Невельського – вулиця Конелівська

вулиця Недєліна – вулиця Михайла Куратченка;

вулиця Норильска – вулиця Набоківська;

тупик Одоєвського 1-й – тупик Загадковий;

тупик Одоєвського 2-й – тупик Легкий;

тупик Одоєвського 3-й – тупик Чистий;

вулиця Олега Кошового – вулиця Сергіївська;

вулиця Осетинська – вулиця Дніпрових Хвиль;

вулиця Параски Ангеліної – вулиця Колядницька;

вулиця Порт-Артурська – вулиця Кодемська;

провулок Порт-Артурський – провулок Кодемський;

вулиця Прохорова – вулиця Сарми-Соколовського;

вулиця Прянишникова – вулиця Пряникова;

вулиця Радищева – вулиця Братів Бачинських;

провулок Рязанський – провулок Зерновий;

вулиця Серафимовича – вулиця Заплавна;

вулиця Скворцова – вулиця Новопланівська;

вулиця Трудових резервів – вулиця Технічна;

вулиця Тьоміна – вулиця Макова;

провулок Усть-Ілімськицй – провулок Сапсоновий;

вулиця Халтуріна – вулиця Йорданська;

вулиця Цілиноградська – вулиця Збручанська;

вулиця Ціолковського – вулиця Кущівська;

вулиця Чиркова – вулиця Артилерійська;

провулок Чудський – провулок Саксаганський;

вулиця Чухновського – вулиця Старомайорська;

тупик Чухновського – тупик Старомайорський;

вулиця Щербаня – вулиця Госпітальна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі анонсували перейменування понад 70-ти топонімів, які пов’язані з російською імперією чи радянщиною. А на Дніпропетровщині перейменують два села – Спокойствіє та Перше Травня, а також два міста – Новомосковськ та Павлоград.

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