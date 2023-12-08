Не ігноруйте тривогу: в напрямку Дніпропетровщини летять ракети

На Дніпропетровщині лунає повітряна тривога!
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, були імовірні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Перша група ракет уже в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).
Курс може змінюватись. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, – попередили в ПС.
Оновлено: ракети в напрямку Дніпра!
Оновлено о 7:50: чергова група ракет летить курсом на Дніпропетровщину.
Бережіть себе!
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