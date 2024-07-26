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  • Не чекайте дарма: у Дніпрі в суботу 1 трамвай не їхатиме через Соборну площу

Не чекайте дарма: у Дніпрі в суботу 1 трамвай не їхатиме через Соборну площу

Сьогодні 15:26
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1 трамвай знову курсуватиме інакше.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі в суботу 1 трамвай не їхатиме через Соборну площу

У суботу, 27 липня, 1 трамвай знову змінить схему руху. З 9:00 до 15:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. В зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі в суботу 1 трамвай не їхатиме через Соборну площуУкраїнська

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