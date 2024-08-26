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  • Не чекайте дарма: у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами

Не чекайте дарма: у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами

Сьогодні 10:41
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У Дніпрі перебої у роботі тролейбусів через знеструмлення.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами

У Дніпрі стався збій у роботі електротранспорту після запровадження екстрених відключень. 

Затримується рух тролейбусів №18 та 19. Вони курсуватимуть до вулиці Передової. Тролейбус №20 до житломасиву Калиновський. Також із затримкою працюють тролейбуси №16,19 та 21. Усі їдуть, але тільки до площі Космічної. 

Нагадаємо, у Дніпрі подекуди відсутнє світло та вода. Причина – масована ракетна атака. 

Ми також повідомляли, що в Дніпровському районі з-під завалів дачного будинку живим дістали чоловіка. На жаль, відомо про щонайменше одного загиблого.

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусамиУкраїнська

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