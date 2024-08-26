Не чекайте дарма: у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами

У Дніпрі перебої у роботі тролейбусів через знеструмлення.

У Дніпрі стався збій у роботі електротранспорту після запровадження екстрених відключень.

Затримується рух тролейбусів №18 та 19. Вони курсуватимуть до вулиці Передової. Тролейбус №20 до житломасиву Калиновський. Також із затримкою працюють тролейбуси №16,19 та 21. Усі їдуть, але тільки до площі Космічної.

Нагадаємо, у Дніпрі подекуди відсутнє світло та вода. Причина – масована ракетна атака.

Ми також повідомляли, що в Дніпровському районі з-під завалів дачного будинку живим дістали чоловіка. На жаль, відомо про щонайменше одного загиблого.

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