Не чекайте дарма: у Дніпрі 29 серпня низка тролейбусів закінчить роботу раніше
Деякі тролейбуси у Дніпрі закінчать роботу раніше.
У Дніпрі на проспекті Слобожанському проводять ремонтні роботи контактної мережі.
Про це повідомили в пресслужбі КП “Дніпровський електротранспорт”.
У зв’язку із цим тролейбуси, що курсують через проспект, закінчать свою роботу раніше.
№ 2 від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:21 год.; від ж/м Парус-2 о 20:59 год. № 3 від вул. Холодильної о 20:38 год.; від пл. Старомостової о 21:17 год. № 10 від Історичного музею о 20:25 год.; від ж/м Перемога-5 о 19:59 год. № 12 від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:29 год.; від ж/м Перемога-6 о 21:06 год. № 14 від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 21:24 год.; від ж/м Сонячний о 21:09 год. № 17 від ж/м Калиновський о 20:56 год.; від вул. Європейської о 20:59 год. № 20 від ж/м Лівобережний-3 о 20:59 год.; від вул. Європейської о 20:20 год.
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів на сьогодні.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі ввечері 29 серпня трамвай 1 тимчасово
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