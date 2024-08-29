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Не чекайте дарма: у Дніпрі 29 серпня низка тролейбусів закінчить роботу раніше

Сьогодні 10:08
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Деякі тролейбуси у Дніпрі закінчать роботу раніше.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 29 серпня низка тролейбусів закінчить роботу раніше

У Дніпрі на проспекті Слобожанському проводять ремонтні роботи контактної мережі. 

Про це повідомили в пресслужбі КП “Дніпровський електротранспорт”. 

У зв’язку із цим тролейбуси, що курсують через проспект, закінчать свою роботу раніше. 

  • 2    від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:21 год.; від ж/м Парус-2 о 20:59 год.
  • 3    від вул. Холодильної о 20:38 год.; від пл. Старомостової о 21:17 год.
  • 10    від Історичного музею о 20:25 год.; від ж/м Перемога-5 о 19:59 год.
  • 12    від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:29 год.; від ж/м Перемога-6 о 21:06 год.
  • 14    від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 21:24 год.; від ж/м Сонячний о 21:09 год.
  • 17    від ж/м Калиновський о 20:56 год.; від вул. Європейської о 20:59 год.
  • 20    від ж/м Лівобережний-3 о 20:59 год.; від вул. Європейської о 20:20 год.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів на сьогодні. 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі ввечері 29 серпня трамвай 1 тимчасово змінить напрямок руху.

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 29 серпня низка тролейбусів закінчить роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 29 серпня низка тролейбусів закінчить роботу ранішеРусский

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