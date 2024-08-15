Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу раніше

Відбулися зміни у графіках роботи низки трамваїв у Дніпрі.

Сьогодні, 15 серпня, у Дніпрі трамваї №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закінчать свою роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від вулиці Степана Бандери до бульвару Батальйону Дніпро.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Отже, сьогодні останні відправлення вказаних маршрутів відбуватимуться за тимчасово зміненим графіком:

№1 від Залізничного вокзалу о 21:47 год.; від Університету науки і технологій о 21:39 год.

від Залізничного вокзалу о год.; від Університету науки і технологій о год. №5 від ж/м Західний о 21:11 год.; від Університету науки і технологій о 20:35 год.

від ж/м Західний о год.; від Університету науки і технологій о год. №6 від пл. Старомостової о 21:28 год.; від Інституту мінеральних ресурсів о 21:48 год.

від пл. Старомостової о год.; від Інституту мінеральних ресурсів о год. №9 від пл. Старомостової о 20:51 год.; від М’ясокомбінату о 21:33 год.

від пл. Старомостової о год.; від М’ясокомбінату о год. №11 від Залізничного вокзалу о 20:59 год.; від ДМЗ о 21:34 год.

від Залізничного вокзалу о год.; від ДМЗ о год. №12 від пл. Старомостової о 21:00 год.; від Заводу Металовиробів о 21:17 год.

від пл. Старомостової о год.; від Заводу Металовиробів о год. №15 від Залізничного вокзалу о 21:25 год.; від вул. Криворізької о 21:54 год.

від Залізничного вокзалу о год.; від вул. Криворізької о год. №17 від пл. Старомостової о 21:38 год.; від вул. Миколи Руденка о 21:56 год.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх поїздок і не чекайте дарма.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 15 серпня.

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