Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу раніше
Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу раніше
Сьогодні 12:11
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Відбулися зміни у графіках роботи низки трамваїв у Дніпрі.
Сьогодні, 15 серпня, у Дніпрі трамваї №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закінчать свою роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від вулиці Степана Бандери до бульвару Батальйону Дніпро.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Отже, сьогодні останні відправлення вказаних маршрутів відбуватимуться за тимчасово зміненим графіком:
№1 від Залізничного вокзалу о 21:47 год.; від Університету науки і технологій о 21:39 год.
№5 від ж/м Західний о 21:11 год.; від Університету науки і технологій о 20:35 год.
№6 від пл. Старомостової о 21:28 год.; від Інституту мінеральних ресурсів о 21:48 год.
№9 від пл. Старомостової о 20:51 год.; від М’ясокомбінату о 21:33 год.
№11 від Залізничного вокзалу о 20:59 год.; від ДМЗ о 21:34 год.
№12 від пл. Старомостової о 21:00 год.; від Заводу Металовиробів о 21:17 год.
№15 від Залізничного вокзалу о 21:25 год.; від вул. Криворізької о 21:54 год.
№17 від пл. Старомостової о 21:38 год.; від вул. Миколи Руденка о 21:56 год.
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх поїздок і не чекайте дарма.
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