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Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу раніше

Сьогодні 12:11
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Відбулися зміни у графіках роботи низки трамваїв у Дніпрі.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу раніше

Сьогодні, 15 серпня, у Дніпрі трамваї №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закінчать свою роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від вулиці Степана Бандери до бульвару Батальйону Дніпро.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. 

Отже, сьогодні останні відправлення вказаних маршрутів відбуватимуться за тимчасово зміненим графіком:

  • №1  від Залізничного вокзалу  о 21:47 год.; від Університету науки і технологій о 21:39 год.
  • №5  від ж/м Західний  о 21:11 год.; від Університету науки і технологій  о 20:35 год.
  • №6  від пл. Старомостової  о 21:28 год.; від Інституту мінеральних ресурсів о 21:48 год.
  • №9  від пл. Старомостової  о 20:51 год.; від М’ясокомбінату  о 21:33 год.
  • №11 від Залізничного вокзалу  о 20:59 год.; від ДМЗ о 21:34 год.
  • №12 від пл. Старомостової  о 21:00 год.; від Заводу Металовиробів о 21:17 год.
  • №15 від Залізничного вокзалу о 21:25 год.; від вул. Криворізької  о 21:54 год.
  • №17 від пл. Старомостової  о 21:38 год.; від вул. Миколи Руденка  о 21:56 год.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх поїздок і не чекайте дарма. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали про змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 15 серпня

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі 15 серпня низка трамваїв закінчить роботу ранішеРусский

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