Не було майже добу: де у Дніпрі уже з’явилося водопостачання

У будинки дніпрян почала повертатися вода.

Відомо, що воду дали на Перемозі, за словами дніпрян, подекуди з’явилося водопостачання на лівому березі.

Проте поки що у місті проблеми з водопостачанням через знеструмлення. Поступово відновлює роботу насосна станція, яка подає воду на низову частину Дніпра.

На Перемозі та на лівому березі вода була вночі, але у нагорній частині міста її вже немає більше доби. На Олександра Поля дніпряни набирають технічну воду з водостічних труб. Нагадаємо, раніше в департаменті благоустрою повідомили, що підприємство, яке забезпечує водою частину правого берегу (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівельників, Богдана Хмельницького) поки що очікує завершення ремонтних робіт з боку Укренерго, тож відновлення водопостачання планується там лише близько 15:00 17-го грудня.

Що з теплом?

За інформацією департаменту благоустрою та інфраструктури, станом на 14 годину через відсутність тиску водопостачання через знеструмлення ДТЕКом, зупинено 5 котелень. Вони забезпечують теплом 189 житлових будинків, 10 навчальних закладів та 3 лікувальні заклади.

Тепло відсутнє по пр. Олександра Поля, вул. Полєтаєва, вул. Стромцова, вул. Нахімова, та пр. Богдана Хмельницького.

Станом на 14:00 через відсутність електроенергії та холодного водопостачання поки не працюють районні котельні у Чечелівському районі.

Працюють котельні: на вул. Надії Алексєєнко та вул. Володимира Великого, які забезпечують теплом медичні установи, на вул. Воскресенська, яка забезпечує теплом близько 60 будинків та 1 медичну установу.

На Лівобережній частині міста котельні працюють частково. Проте, через відсутність водопостачання змушені працювати на запасах води в баках. Інші комунальні підприємства допомагають ці запаси поповнювати.

У Новокодацькому районі напруга на котельні подана, але відстунє водопостачання. Тому їх робота запущена не в повному обсязі.

Станом на 14:00 відновлено роботу котельні на вул. Липова, 1. Інші котельні не працюють у зв’язку з відсутністю тиску води через відсутність електроенергії.

Щодо Придніпровської ТЕС, то комунальники досі чекають поновлення роботи з боку станції.

Куди телефонувати, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням?

(056) 732-12-12 (095) 732-12-12 (096) 732-12-12 (073) 732-12-12

Читайте також:

Українська

Автор: