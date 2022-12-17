Не було майже добу: де у Дніпрі уже з’явилося водопостачання

Відомо, що воду дали на Перемозі, за словами дніпрян, подекуди з’явилося водопостачання на лівому березі.
Проте поки що у місті проблеми з водопостачанням через знеструмлення. Поступово відновлює роботу насосна станція, яка подає воду на низову частину Дніпра.
На Перемозі та на лівому березі вода була вночі, але у нагорній частині міста її вже немає більше доби. На Олександра Поля дніпряни набирають технічну воду з водостічних труб. Нагадаємо, раніше в департаменті благоустрою повідомили, що підприємство, яке забезпечує водою частину правого берегу (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівельників, Богдана Хмельницького) поки що очікує завершення ремонтних робіт з боку Укренерго, тож відновлення водопостачання планується там лише близько 15:00 17-го грудня.
Що з теплом?
За інформацією департаменту благоустрою та інфраструктури, станом на 14 годину через відсутність тиску водопостачання через знеструмлення ДТЕКом, зупинено 5 котелень. Вони забезпечують теплом 189 житлових будинків, 10 навчальних закладів та 3 лікувальні заклади.
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