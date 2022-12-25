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  • Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового

Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового

Сьогодні 13:58
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Дніпровські лікарі врятували бійця, який отримав поранення на Донбасі.

Новости Днепра про Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового

Зворушливу історію однієї з родин розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Сергій – військовий, він отримав поранення під час служби на Донбасі. Чоловіка доправили до дніпровської лікарні, де реаніматологи та хірурги повернули його до життя.

Дружина Сергія – Ольга – разом із трьома синами пережила окупацію в Херсоні. Дізнавшись, що її чоловік отримав поранення, сильно переживала. Вони з чоловіком не бачилися майже рік.

У першій реанімації Мечнікова реаніматологи і хірурги Сергію дали ще одне життя. Ольга не бачилася з чоловіком майже рік. Вона у Херсоні з трьома малими синами пеМаленький ковток надії на життя і на зустріч з’явився, коли Сергій самостійно задихав. Щохвилини молитви з Богом в душі і у серці принесли довгоочікуваний результат. Їх зустріч, життя і кохання продовжуються. Готуються разом до переїзду на реабілітацію, – розповів Сергій Риженко.
 

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Новости Днепра про Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військовогоУкраїнська Новости Днепра про Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військовогоРусский

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