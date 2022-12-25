Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового

Зворушливу історію однієї з родин розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Сергій – військовий, він отримав поранення під час служби на Донбасі. Чоловіка доправили до дніпровської лікарні, де реаніматологи та хірурги повернули його до життя.
Дружина Сергія – Ольга – разом із трьома синами пережила окупацію в Херсоні. Дізнавшись, що її чоловік отримав поранення, сильно переживала. Вони з чоловіком не бачилися майже рік.
У першій реанімації Мечнікова реаніматологи і хірурги Сергію дали ще одне життя. Ольга не бачилася з чоловіком майже рік. Вона у Херсоні з трьома малими синами пеМаленький ковток надії на життя і на зустріч з’явився, коли Сергій самостійно задихав. Щохвилини молитви з Богом в душі і у серці принесли довгоочікуваний результат. Їх зустріч, життя і кохання продовжуються. Готуються разом до переїзду на реабілітацію, – розповів Сергій Риженко.
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