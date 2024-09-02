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НБУ ввів нові правила для супермаркетів щодо обігу готівки

Сьогодні 12:58
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Це передусім стосується послуги з видачі готівки на касі.

Новости Днепра про НБУ ввів нові правила для супермаркетів щодо обігу готівки

Національний банк України ввів нові обмеження на видачу готівки через каси, йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Відтепер зняти гроші на касі супермаркету можна лише здійснивши покупку на понад 500 гривень. Максимальна сума, яку можна отримати в магазині, визначається кожним торговим закладом індивідуально. Водночас касир має право відмовити споживачеві у наданні послуги, якщо в касі відсутня необхідна сума для розрахунку готівкою.

Крім цього, покупці тепер можуть попросити замінити пошкоджену банкноту або монету, або ж відмовитися від неї під час здійснення розрахунків. Це стосується і послуги з видачі готівки на касі. 

Касир має видати клієнту купюри у доброму стані, тобто придатні для використання в обігу, а також бути справжніми та платоспроможними і такими, якими їх приймуть до оплати скрізь.

Пошкоджені або зношені купюри супермаркети чи магазини можуть передати до банківських установ разом з іншими готівковими коштами для подальшої заміни Нацбанком.

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Новости Днепра про НБУ ввів нові правила для супермаркетів щодо обігу готівкиУкраїнська

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