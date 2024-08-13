НБУ введе обмеження на перекази за картками: названо терміни

Обмеження на перекази між картками таки планують ввести.

Правління Національного банку планує розглянути відповідне рішення до кінця поточного тижня. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Економічній правді.

Про необхідність запровадження обмеження вихідних P2P-переказів заговорили наприкінці травня цього року. НБУ таким чином хоче боротися з тіньовими фінопераціями, а саме з “дропами” – це коли шахраї купують у пересічних громадян персональні дані та відкривають банківські карти, аби вивести кошти “в тінь”.

Обмеження на перекази можуть запровадити вже до кінця тижня.

Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня – ред.) будемо розглядати його на правлінні”, – сказав Пишний.

За словами очільника НБУ, анонс обмежень “викликав шквал критики й нерозуміння”. Найбільше обурилися волонтери, які наразі отримують перекази на картку від сотень людей, аби закривати потреби військових, тому нововведення може негативно повпливати на їхню роботу.

Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв’язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував, – додав він.

Для боротьби з дропами також необхідні зміни в законодавстві, втім поки що ці нововведення на стадії обговорення.

Нагадаємо, раніше НБУ заявив, що планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тисяч гривень.

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