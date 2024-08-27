НБУ встановлює ліміт на перекази з картки на картку: коли та які обмеження будуть

НБУ таки введе обмеження на перекази між картками.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на шість місяців встановлює ліміт у 150 тисяч гривень для переказів з картки на картку (P2P, C2С).

Про це пише пресслужба НБУ.

Ліміт діятиме на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Однак ліміти не стосуються рахунків волонтерів, які відповідають визначеним постановою критеріям, а також не діють на переказ грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, і на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN — без обмежень.

У НБУ наводять статистику, що 98% банківських клієнтів щомісяця роблять перекази, які не перевищують 150 тисяч гривень, тому цей ліміт не має вплинути на їхню фізичну активність.

Нагадаємо, обмеження хочуть ввести, аби боротися з дропами. Дропи — це люди, які за гроші передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування іншим людям. Їхні рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Аналіз Нацбанку показує, що через картки дропів може проходити приблизно 200 мільярдів гривень на рік.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів у системі, а також зростання кількості карток, з яких роблять такі перекази, і середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Протягом періоду дії лімітів НБУ напрацьовуватиме також інші рішення, як розв’язати проблему дропів і відмовитися від запроваджених лімітів.

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