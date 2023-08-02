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  • НБУ відкликав ліцензію у банку “Конкорд” та ліквідував його: що буде із вкладами фізосіб

НБУ відкликав ліцензію у банку “Конкорд” та ліквідував його: що буде із вкладами фізосіб

Сьогодні 09:30
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Правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ "АКБ "Конкорд" та ліквідувати банк з 1 серпня 2023 року.

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Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність” у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, – йдеться у повідомленні Національного банку.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України. Також НБУ нагадав, що впродовж останніх двох років за результатами здійснення нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму регулятор оштрафував банк за порушення на 60,4 млн гривень та видав письмове застереження.

Водночас у НБУ запевнили, що кожен вкладник банку “Конкорд” отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Орієнтовна сума гарантованих виплат вкладникам станом на 1 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн, додали в НБУ.

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