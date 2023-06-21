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  • Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинців

Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинців

Сьогодні 12:28
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Наразі всім чоловікам обрали запобіжний захід.

Новости Днепра про Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинців

Як повідомили у поліції, 4 чоловіки представились поліцейськими та зайшли на територію домоволодіння, що розташоване у Криворізькому районі. Там, погрожуючи зброєю, вони напали на 32-річного власника, побили його та забрали цінні речі, зокрема 60 тисяч гривень. Після цього зловмисники втекли.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні 30-річний раніше судимий лідер групи та троє чоловіків віком 19, 22, 23 років. Зловмисників затримали.

Під час слідчих дій поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили 3 пістолети з набоями, гранату РГД-5, а також сліп-пакети з психотропною речовиною PVP. Окрім цього, встановлено частково місцезнаходження викраденого майна потерпілого – банківські картки, мобільний телефон, ключі від авто та гроші.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а організатору – за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі патрульних викликали на домашнє насильство, а вони виявили склад набоїв: подробиці. 

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Новости Днепра про Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинцівУкраїнська Новости Днепра про Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинцівРусский

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