Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

Масштабну пожежу в Дніпровському районі локалізували, однак вогонь гасять досі.

Масштабна пожежа, що сталася в Єлизаветівці Дніпровського району, локалізована, про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Загалом вогонь охопив 47 га Петриківської територіальної громади. Окрім лісу, горіли й три будівлі, авто. Постраждала людина, але її життю нічого не загрожує.

Як уточнили в Східному лісовому офісі, вогонь також перекинувся на територію Курилівського лісництва, де його за допомогою відеоспостереження зафіксувала лісова охорона і одразу розпочала гасіння вогню.

Крім вогнеборців ДСНС, пожежу також гасять співробітники Куриліського, Шульгівського та Панківського лісництв. Гасіння вогню ускладнюють сильні пориви вітру, проте о 17:15 пожежу вдалося локалізувати.

Причина загоряння – людський фактор. Пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави на подвір’ї, припускають співробітники лісництва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поблизу Кам’янського спалахнули масштабні пожежі. Через займання навіть перекривали трасу, але станом на 19:00 рух транспорту частково відновили.

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