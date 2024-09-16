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Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

Сьогодні 19:29
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Масштабну пожежу в Дніпровському районі локалізували, однак вогонь гасять досі.

Новости Днепра про Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

Масштабна пожежа, що сталася в Єлизаветівці Дніпровського району, локалізована, про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Загалом вогонь охопив 47 га Петриківської територіальної громади. Окрім лісу, горіли й три будівлі, авто. Постраждала людина, але її життю нічого не загрожує. 

Як уточнили в Східному лісовому офісі, вогонь також перекинувся на територію Курилівського лісництва, де його за допомогою відеоспостереження зафіксувала лісова охорона і одразу розпочала гасіння вогню.

Крім вогнеборців ДСНС, пожежу також гасять співробітники Куриліського, Шульгівського та Панківського лісництв. Гасіння вогню ускладнюють сильні пориви вітру, проте о 17:15 пожежу вдалося локалізувати.

Причина загоряння – людський фактор. Пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави на подвір’ї, припускають співробітники лісництва. 

Новости Днепра про Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поблизу Кам’янського спалахнули масштабні пожежі. Через займання навіть перекривали трасу, але станом на 19:00 рух транспорту частково відновили. 

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Новости Днепра про Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський районУкраїнська

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