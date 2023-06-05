Наздоганяє кавуни: у Дніпрі різко змінилася ціна на полуницю

Якщо ще тиждень тому кілограм цієї ягоди коштував 100, 120, а то і 150 грн, то зараз ціни різко змінилися – за кілограм полуниці у Дніпрі просять всього 65 грн.
Про це повідомляє журналіст dnepr.info.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже активно продають кавуни – їхня ціна дивує – за кілограм просять всього 59,99 грн. Де саме купити такі дешеві кавуни – читайте тут.
Також раніше ми повідомляли, що у Дніпрі десятки ящиків непроданої полуниці викинули на смітник.
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Александра Лучка
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