Назавжди 20: на фронті загинув уроженець Кривого Рогу Іван Гамолін

Про це повідомили на сторінці закладу, в якому вчився хлопець, – Криворізькій загальноосвітній школі № 61.
5 років тому активний, завжди усміхнений, Іван сидів за партою та був яскравим вогником для кожного, хто його знав. У 19 років, не став чекати та пішов боронити нашу країну, у складі першого стрілкового батальйону Збройних сил України…Твоя душа завжди сяяла промінням теплоти і доброти. Як же не хочеться вірити, що світ втратив твою світлу усмішку. А Тобі б ще жити й жити, – написали в публікації.
Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя.
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