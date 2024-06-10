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Назавжди 20: на фронті загинув уроженець Кривого Рогу Іван Гамолін

Сьогодні 21:02
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На війні загинув 20-річний Захисник України, Гамолін Іван Максимович.

Новости Днепра про Назавжди 20: на фронті загинув уроженець Кривого Рогу Іван Гамолін

Про це повідомили на сторінці закладу, в якому вчився хлопець, – Криворізькій загальноосвітній школі № 61.

5 років тому активний, завжди усміхнений, Іван сидів за партою та був яскравим вогником для кожного, хто його знав. У 19 років, не став чекати та пішов боронити нашу країну, у складі першого стрілкового батальйону Збройних сил України…Твоя душа завжди сяяла промінням теплоти і доброти. Як же не хочеться вірити, що світ втратив твою світлу усмішку. А Тобі б ще жити й жити, – написали в публікації.

Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя.

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Новости Днепра про Назавжди 20: на фронті загинув уроженець Кривого Рогу Іван ГамолінУкраїнська Новости Днепра про Назавжди 20: на фронті загинув уроженець Кривого Рогу Іван ГамолінРусский

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