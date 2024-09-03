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  • Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

Сьогодні 19:37
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У Дніпрі на Робочій над головами перехожих нависав шматок даху.

Новости Днепра про Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

На вулиці Робочій, 89 прибрали шматок покрівлі, який зірвався з даху та нависав над головами людей.

Вулиця Робоча, 89 зі сторони вулиці Робочої висить шматок шиферу, будь ласка, зробіть щось, написала місцева жителька Анета в чат Громадської ради Дніпра. 

Наразі шматок даху, який нависав над перехожими прибрали, тож місцеві можуть не боятися за своє життя, коли проходять повз будинку. 

Новости Днепра про Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

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Новости Днепра про Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівліУкраїнська Новости Днепра про Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівліРусский

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