Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

У Дніпрі на Робочій над головами перехожих нависав шматок даху.

На вулиці Робочій, 89 прибрали шматок покрівлі, який зірвався з даху та нависав над головами людей.

Вулиця Робоча, 89 зі сторони вулиці Робочої висить шматок шиферу, будь ласка, зробіть щось, написала місцева жителька Анета в чат Громадської ради Дніпра.

Наразі шматок даху, який нависав над перехожими прибрали, тож місцеві можуть не боятися за своє життя, коли проходять повз будинку.

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