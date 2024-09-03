Нависав над головами перехожих: у Дніпрі на Робочій з даху зірвало шматок покрівлі

На вулиці Робочій, 89 прибрали шматок покрівлі, який зірвався з даху та нависав над головами людей.
Вулиця Робоча, 89 зі сторони вулиці Робочої висить шматок шиферу, будь ласка, зробіть щось, написала місцева жителька Анета в чат Громадської ради Дніпра.
Наразі шматок даху, який нависав над перехожими прибрали, тож місцеві можуть не боятися за своє життя, коли проходять повз будинку.
Читайте також:
Автор:
Чоловік закидав квартиру сусідки димовими шашками.
У середу, 4 вересня, світло відключатимуть весь день.
У Дніпрі провели унікальну операцію.
Перші кінотеатри у Дніпрі з'явилися на початку минулого сторіччя. Після…