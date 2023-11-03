Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”

Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”

Сьогодні 18:01
просмотров

Судили військового-"крота", який допомагав обстрілювати Нікополь.

Новости Днепра про Наводив російські

Військовий, який служив в одній із військових частин, зливав росіянам координати цілей у Нікополі. Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє СБУ. 

У поле зору силовиків чоловік потрапив після того, як виявилося, що його мама не тільки живе на території окупованого Енергодару, а й тісно співпрацює з російськими військовими. 

Зрадник наводив “Гради” та дрони на портову інфраструктуру Нікополя, а також на важливі оборонні об’єкти. Крім того, одне із основних його завдань – встановлення локацій підрозділів ЗСУ, які стоять поблизу акваторії Дніпра.

Втім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських «Градів», ствольної артилерії та дронів-камікадзе.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Наводив російські

Новости Днепра про Наводив російські

Читайте також:

Новости Днепра про Наводив російські Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 14:59
Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку

Зловмисник ще й пограбував пенсіонерку.

22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 13:55
22 жовтня пішов з дому та досі не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем
Новини Дніпра
Сьогодні 12:55
У Кривому Розі військовий підірвав гранату під час сварки з товаришем

Поранення отримали четверо чоловіків.

Чоловік, який у центрі Дніпра слухав пісню про “росію-мать”, вибачився: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 11:52
Чоловік, який у центрі Дніпра слухав пісню про “росію-мать”, вибачився: що кажуть у поліції

Відео з вибаченнями опублікували у мережі.

Наверх