Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”

Судили військового-"крота", який допомагав обстрілювати Нікополь.

Військовий, який служив в одній із військових частин, зливав росіянам координати цілей у Нікополі. Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє СБУ.

У поле зору силовиків чоловік потрапив після того, як виявилося, що його мама не тільки живе на території окупованого Енергодару, а й тісно співпрацює з російськими військовими.

Зрадник наводив “Гради” та дрони на портову інфраструктуру Нікополя, а також на важливі оборонні об’єкти. Крім того, одне із основних його завдань – встановлення локацій підрозділів ЗСУ, які стоять поблизу акваторії Дніпра.

Втім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських «Градів», ствольної артилерії та дронів-камікадзе.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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