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Навіть у суботу: у Дніпрі 27 липня світло вимикатимуть лише ввечері

Сьогодні 18:33
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Світла буде більше, але відключень не уникнути.

Новости Днепра про Навіть у суботу: у Дніпрі 27 липня світло вимикатимуть лише ввечері

 У суботу, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання.  З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень, повідомили в Укренерго. 

Тобто, якщо у вас на цей час за графіком заплановане відключення, то світла не буде. Частині споживачів пощастить, і їм завтра зовсім не вимикатимуть електроенергію. 

Дізнатися графіки можна на сайті ДТЕК та в телеграм-каналі ЦЕК.

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Новости Днепра про Навіть у суботу: у Дніпрі 27 липня світло вимикатимуть лише ввечеріУкраїнська

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