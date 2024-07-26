Навіть у суботу: у Дніпрі 27 липня світло вимикатимуть лише ввечері

У суботу, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень, повідомили в Укренерго.
Тобто, якщо у вас на цей час за графіком заплановане відключення, то світла не буде. Частині споживачів пощастить, і їм завтра зовсім не вимикатимуть електроенергію.
Дізнатися графіки можна на сайті ДТЕК та в телеграм-каналі ЦЕК.
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