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  • Навіть не забрали на дрова: у Кривому Розі вандали вирубали десяток здорових дерев і втекли

Навіть не забрали на дрова: у Кривому Розі вандали вирубали десяток здорових дерев і втекли

Сьогодні 13:53
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У Кривому Розі вирубали дерева в місцевому сквері.

Новости Днепра про Навіть не забрали на дрова: у Кривому Розі вандали вирубали десяток здорових дерев і втекли

В одному із скверів Кривого Рогу невідомі вирубали десяток здорових дерев. Про це розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Усе сталося на вулиці Володимира Великого, у зеленій зоні поміж АТБ та “Меркурієм”. Вандали зрубали повністю здорові дерева. Що цікаво, вони навіть не забрали їх на дрова, а просто залишили на місці та втекли. Тому мотив “лісорубів” зовсім не зрозумілий.

За словами Вілкула, поліція вже відкрила кримінальну справу та шукає вандалів. На місці знищених дерев висадять новий сквер.

Новости Днепра про Навіть не забрали на дрова: у Кривому Розі вандали вирубали десяток здорових дерев і втекли

Зазначимо, що незаконна вирубка дерев карається законом. Особливо пильно слідкують за зеленими насадженнями в заповідниках, лісах та лісосмугах. За такі правопорушення “лісорубів” можуть відправити за ґрати, якщо вони спричинили значну шкоду довкіллю.

А ось покарати за вирубку дерев в межах міста можуть тільки штрафом.

За кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева: у лісах – від 599 до 2 709 грн; у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн 

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Новости Днепра про Навіть не забрали на дрова: у Кривому Розі вандали вирубали десяток здорових дерев і втеклиУкраїнська

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