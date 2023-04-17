Навіщо нести на цвинтар великодні яйця і що не можна робити в поминальні дні

За традицією наступної після Великодня неділі жителі Дніпра та всієї України йдуть на цвинтар, згадати померлих родичів та друзів.

Увесь тиждень після Великодня у нас прийнято називати «Поминальними днями», «Проводами», але ж насправді «Проводи» або «Радониця» настає на 9 день після Священного Воскресіння. Тобто цього року – це 25 квітня, вівторок. Але за традицією більшість людей відвідує цвинтар на наступних після Паски вихідних – суботу та неділю.

За традицією в поминальні дні рідні померлих замовляють у церквах молебні за померлих, моляться за їхню душу, а потім – йдуть на цвинтар. Зазвичай у цей час на цвинтарях йдуть активні роботи – люди прибирають біля могил, фарбують огорожу, ставлять квіти, свічки, вішають нові вінки. На могилу померлого за традицією прийнято приносити цукерки, печиво, паски, пироги – це потрібно, щоб люди, які взяли цю їжу, могли згадати померлого. При цьому той, хто бере собі частування з могили, зобов’язаний помолитися перед тим, як його з’їсти. Вважається, що такі молитви швидше досягають «мети». Також обов’язково на могилку кладуть великоднє яйце. Вважається, що воно здатне принести до будинку живих різні блага.

При цьому «поминальні» цукерки чи пироги можна і не класти на могилку, а роздати нужденним, які є біля будь-якої церкви або стоять поруч з огорожею цвинтаря.

А ось наливати чарку алкоголю померлому – забороняється церквою. Пити самим за упокій душі та їсти на цвинтарі – традиція, яка прийшла до нас із язичницьких часів. Тоді вважалося, що таким чином живі ділять трапезу з мертвими і це одним надає впевненості у сьогоденні, а іншим – допомагає заспокоїти дух. Але як зазначають у церкві, набагато важливіше для померлих не квіти на могилці чи «спільний обід», а те, що живі моляться за їхню душу і пам’ятають про них.

Що не можна робити

Застілля серед цвинтаря церква засуджує, адже кладовище вважається святим місцем, а розпиття алкоголю серед могил – великим гріхом.

Крім того, що церква не вітає накритий стіл на цвинтарі та розпиванні спиртних напоїв, у поминальні дні заборонено лаятися та злословити, сваритися та згадувати погано про померлого. Також не можна працювати в саду або на городі, встановлювати пам’ятники на могилах, відмовляти нужденним у допомозі.

Священнослужителі зазначають, що слово «Радониця» походить від слова «радість» і пов’язане з воскресінням Христа, перемоги життя над смертю. Тому сумувати цього дня за покійними забороняється.

Згадуючи померлих, не можна називати їх покійниками. Існує повір’я, що в цей час вони знаходяться на землі, поряд зі своїми рідними, всі чують, бачать і можуть образитись.

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