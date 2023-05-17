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Навіки 29: під Соледаром загинув Захисник з Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
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Солдат Сергій Янчук загинув в бою з окупантами внаслідок ракетного обстрілу під Соледаром на Донеччині. Тепер захиснику назавжди 29 років.

Новости Днепра про Навіки 29: під Соледаром загинув Захисник з Дніпропетровщини

Сергій народився в селі Аполлонівка Дніпропетровської області. Закінчив місцеву середню школу. Довгий час працював водієм автобуса. Одружився, виховував доньку. Понад усе мріяв жити у вільній країні та дбати про родину.

Про це повідомили у мережі на сторінці Меморіал Героїв.
 
З перших днів повномасштабної війни Сергій долучився до евакуації людей з Харкова. За той період вдалося вивезти близько 1500 осіб.

Почав захищати Україну у складі кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Був водієм. Разом із побратимами виконував бойові завдання на Харківщині, а потім вирушив на Донеччину, де і прийняв свій останній бій.

«Наш Сірьожа любив життя, людей та бажав кращого майбутнього для своєї родини. Мав багато друзів, був компанійським, веселим, чуйним до чужої біди. Ніколи не давав ображати своїх рідних. Змалку був домашнім маминим хлопчиком, який потім виріс в сильного та вольового чоловіка. Він любив свою дружину Аню. Найбільшим сенсом життя була для нього донечка Міланка, з якою у них особливий зв’язок. Вона – татова донечка, схожа не тільки зовнішністю, а й рисами характеру. Невгамовний біль не вщухає у серцях родини. Коли ти йшов на війну, обіцяв повернутись, але не судилося. Ти став у ряди ангелів-охоронців на небесах», – написали рідні про Сергія.

Посмертно солдат Янчук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Новости Днепра про Навіки 29: під Соледаром загинув Захисник з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Навіки 29: під Соледаром загинув Захисник з ДніпропетровщиниРусский

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