Навіки 29: під Соледаром загинув Захисник з Дніпропетровщини

З перших днів повномасштабної війни Сергій долучився до евакуації людей з Харкова. За той період вдалося вивезти близько 1500 осіб.

Почав захищати Україну у складі кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Був водієм. Разом із побратимами виконував бойові завдання на Харківщині, а потім вирушив на Донеччину, де і прийняв свій останній бій.