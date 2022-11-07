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  • Навчала молодь та була прикладом: на Дніпропетровщині померла лікар з 43-річним стажем

Навчала молодь та була прикладом: на Дніпропетровщині померла лікар з 43-річним стажем

Сьогодні 15:33
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Навчала молодь та була прикладом: на Дніпропетровщині померла лікар з 43-річним стажем

На Дніпропетровщині померла Валентина Григорівна Мартиненко, лікар Дніпродзержинської станції швидкої медичної допомоги. Їй було 82 роки.

Про це повідомила Лариса Биданцева, співробітниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Валентина Григорівна пропрацювала лікарем 43 роки. Вона навчала молодих медиків та була прикладом для наслідування. Жінка 1969 року закінчила Дніпропетровський медичний інститут. Після працювала виїзним лікарем швидкої допомоги, виконувала обов’язки головного лікаря і завідувача підстанції № 2 Дніпродзержинської станції швидкої медичної допомоги. З 1985 року Валентина Григорівна працювала старшим оперативним лікарем. 2012 року жінка пішла на пенсію, але завжди залишалась членом колективу, постійно спілкувалась з колегами, поздоровляла їх зі святами і днями народження.

Виражаємо співчуття рідним та близьким Валентини Григорівни. Світла пам’ять!

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Новости Днепра про Навчала молодь та була прикладом: на Дніпропетровщині померла лікар з 43-річним стажемУкраїнська Новости Днепра про Навчала молодь та була прикладом: на Дніпропетровщині померла лікар з 43-річним стажемРусский

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