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Наступний рік має стати вирішальним у війні проти РФ, – Зеленський

Сьогодні 08:00
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Наступний рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Керівництво країни розуміє всі ризики і які результати необхідно продемонструвати.

Новости Днепра про Наступний рік має стати вирішальним у війні проти РФ, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є взимку, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони й безпеки”, – зазначив Зеленський. .

Президент України також зазначив, що вдячний фахівцям оборонного сектору за те, що вдалося налагодити не лише відправлення відремонтованої техніки на поле бою, а й взяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі.

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