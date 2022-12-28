Наступний рік має стати вирішальним у війні проти РФ, – Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
“Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є взимку, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони й безпеки”, – зазначив Зеленський. .
Президент України також зазначив, що вдячний фахівцям оборонного сектору за те, що вдалося налагодити не лише відправлення відремонтованої техніки на поле бою, а й взяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі.
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