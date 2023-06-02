“Народжений в Україні”: НБУ випустив пам’ятну монету

Монету номіналом 5 гривень випустили тиражем 5000 одиниць. Про це повідомляє Національний Банк України.
На лицьовій стороні моменти зображено — малий Державний герб України, рік карбування — 2023 та напис “Україна”. Праворуч проілюстрований кошторис 5 та у центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка “Колиска”.
На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка “Зв’язок” та напис “Народжений в Україні”. На тлі стилізованого всесвіту – малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною. Монета виготовлена зі срібла.
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