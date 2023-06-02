“Народжений в Україні”: НБУ випустив пам’ятну монету

Національний банк України ввів пам’ятну монету “Народжений в Україні”. Вона присвячена маленьким українцям, які народились та вимушені жити під час війни. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад сім мільйонів дітей.

Монету номіналом 5 гривень випустили тиражем 5000 одиниць. Про це повідомляє Національний Банк України.

На лицьовій стороні моменти зображено — малий Державний герб України, рік карбування — 2023 та напис “Україна”. Праворуч проілюстрований кошторис 5 та у центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка “Колиска”.

На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка “Зв’язок” та напис “Народжений в Україні”. На тлі стилізованого всесвіту – малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною. Монета виготовлена зі срібла.

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